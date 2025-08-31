Протягом дня росіяни атакували Дніпровщину дронами, ракетами і КАБами: є постраждалі, серед яких – дитина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, зранку та під вечір було гучно у Дніпровському районі. Противник здійснив ракетну і дронову атаки, внаслідок чого виникли пожежі. Вогонь вже загасили.

Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією.

"Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах. 64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно", - розповів очільник ОВА.

Він додав, що пошкоджено промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарську споруду й газогін. Потрощені півдесятка авто.

фото: Сергій Лисак

фото: Сергій Лисак

Синельниківщину російські окупанти атакували КАБами безпілотниками. У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей.

"Серед поранених жінки 31 та 51 року, а ще 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу", - зазначив Лисак.

У Межівській громаді загорілися приватна оселя і будівля медзакладу, загоряння вже приборкали.

У Маломихайлівській громаді також горів будинок.