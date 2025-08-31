Протягом дня росіяни атакували Дніпровщину дронами, ракетами і КАБами: є постраждалі, серед яких – дитина
Протягом неділі, 31 серпня, російська окупаційна армія атакувала Дніпровщину із різних видів зброї, внаслідок чого є постраждалі, серед яких – дитина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За інформацією Лисака, зранку та під вечір було гучно у Дніпровському районі. Противник здійснив ракетну і дронову атаки, внаслідок чого виникли пожежі. Вогонь вже загасили.
Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією.
"Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах. 64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно", - розповів очільник ОВА.
Він додав, що пошкоджено промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарську споруду й газогін. Потрощені півдесятка авто.
фото: Сергій Лисак
фото: Сергій Лисак
Синельниківщину російські окупанти атакували КАБами безпілотниками. У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей.
"Серед поранених жінки 31 та 51 року, а ще 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу", - зазначив Лисак.
У Межівській громаді загорілися приватна оселя і будівля медзакладу, загоряння вже приборкали.
У Маломихайлівській громаді також горів будинок.
- У Дніпропетровській області росіяни вперше дістали новим типом ударних дронів по населеному пункту Покровське, що за 100 км від Дніпра. Раніше ворог не застосовував подібні засоби ураження на такій відстані.
