Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Протягом дня росіяни атакували Дніпровщину дронами, ракетами і КАБами: є постраждалі, серед яких – дитина

Протягом дня росіяни атакували Дніпровщину дронами, ракетами і КАБами: є постраждалі, серед яких – дитина

Катерина Ганжа
31 серпня, 2025 неділя
20:16
Війна з Росією

Протягом неділі, 31 серпня, російська окупаційна армія атакувала Дніпровщину із різних видів зброї, внаслідок чого є постраждалі, серед яких – дитина

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, зранку та під вечір було гучно у Дніпровському районі. Противник здійснив ракетну і дронову атаки, внаслідок чого виникли пожежі. Вогонь вже загасили.

Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією. 

"Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах. 64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно", - розповів очільник ОВА.

Він додав, що пошкоджено промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарську споруду й газогін. Потрощені півдесятка авто.

фото: Сергій Лисак

фото: Сергій Лисак

Синельниківщину російські окупанти атакували КАБами безпілотниками. У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей.

"Серед поранених жінки 31 та 51 року, а ще 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу", - зазначив Лисак.

У Межівській громаді загорілися приватна оселя і будівля медзакладу, загоряння вже приборкали.

У Маломихайлівській громаді також горів будинок.

  • У Дніпропетровській області росіяни вперше дістали новим типом ударних дронів по населеному пункту Покровське, що за 100 км від Дніпра. Раніше ворог не застосовував подібні засоби ураження на такій відстані. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
