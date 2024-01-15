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Протягом доби Сили оборони відбили 83 ворожі атаки, з них 31 на Авдіївському напрямку, - Генштаб

15 січня, 2024 понедiлок
19:36
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби, 15 січня, російські війська 83 рази безуспішно атакували Сили оборони. Найбільше атак українські захисники відбили на Авдіївському та Лиманському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 січня 

Ворожі обстріли України

Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 51 обстріл позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби росіяни завдали ударів із різного озброєння по близько 119 населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Леонівка, Грем'яч Чернігівської області; Атинське, Басівка, Запсілля, Степок, Грабовське, Олександрівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог без успіху намагався покращити своє тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Семенівка, Ласточкине, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Курахове, Георгіївка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Благодатне, Времівка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Томарине, Іванівка, Микільське, Станіслав Херсонської області та Дніпровське, Солончаки Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безрезультатний штурм позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, 3 артилерійських засобах та 2 радіолокаційних станціях противника.

  • Протягом минулої доби, 14 січня, на фронті відбулося 94 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Українські Сили оборони відбили ворожі атаки на семи напрямках і ліквідували ще майже тисячу окупантів.
  • 15 січня стало відомо, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на фронті, адже наближається друга річниця повномасштабного вторгнення. Також вони сподіваються повернути втрачені території.
  • 15 січня речник ЗСУ Штупун розповів про нове завдання ворога - росіяни намагаються зайти в Новомихайлівку на Донеччині.
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