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Протягом доби ворог 37 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони на п'яти напрямках. 17 з них - на Новопавлівському

24 березня, 2024 неділя
19:37
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби, 24 березня, на фронті відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог 37 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони на 5 напрямках. Найбільше - на Новопавлівському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 24 березня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Перемога та Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Сорокине, Бачівськ, Старикове, Волфине, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Озерного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманське, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макарівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не вів. Противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню таких населених пунктів, як Козацьке, Понятівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

  • Протягом минулої доби, 23 березня, на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Українські воїни відбили низку атак окупантів на шести напрямках і ліквідували ще 990 військових РФ
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