Проводяться заходи для оборони та недопущення захоплення ворогом Часового Яру, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич

Про це він розповів в етері Еспресо

"Наша бригада продовжує виконувати завдання по обороні південніше Бахмута та й районі Часового Яру. Робимо це з іншими підрозділами ЗСУ. Ситуація продовжує бути напруженою, оскільки ворог визначив Часів Яр як одну із пріоритетних цілей. Окупанти продовжують штурмувати наші позиції 24/7. Втім, сьогодні Сили оборони роблять все можливе, щоб Часів Яр був захищений і не окупований", - розповів Маляревич.

За словами Маляревича, успішність оборони кожної окремої позиції дозволяє ефективно оборонятись по всій лінії фронту

"Ситуація дуже динамічна і все може змінюватись дуже швидко. Це війна. Сили оборони можуть втратити окремі позиції, потім відбувається їх повернення. Варто наголосити, що кожна позиція це лінія оборони та особовий склад. Важливо тримати оборону на кожній позиції для того, щоб вдало оборонятись по всій лінії фронту", - зауважив він.