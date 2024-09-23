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Публічна інформація про СЗЧ є підривом обороноздатності, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв

Ірена Моляр
23 вересня, 2024 понедiлок
09:27
Війна з Росією ЗСУ

Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що мають бути терміни служби та ротація на фронті, однак публічну інформацію про самовільне залишення частини вважає закликом, який може підірвати нашу обороноздатність

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Щодо публічної заяви військовослужбовця Гнезділова про своє рішення самовільно залишити військову частину (СЗЧ) до встановлення термінів служби, то це актуальна та болюча історія. Не можу сказати, що я обома руками проти й не підтримую вчинок цього хлопця, який пішов у СЗЧ і про це повідомив. Я розумію, на що розраховано пом'якшення покарання за СЗЧ. Багато є думок про те, що багато СЗЧшників, враховуючи те, що їм не буде покарання, приймуть рішення повернутися. Але повірте, на фоні втомленості хлопців, які зараз перебувають на фронті, знаючи, що буде м'яке покарання, 100 побіжить, а 10 повернеться. Це приблизно ті цифри, які я відчуваю і які ми бачимо", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, всі втомлені: не може людина воювати 5-7 років без перерви, має бути якась ротація та терміни служби, однак на сьогодні цього немає.

"І сьогодні саме те, що ця людина зробила таку заяву, то я б точно її не осудив, якби це не було публічно. А публічно – це заклик, а заклик – підрив обороноздатності. Відповідно, це вже юрисдикція наших спеціальних служб, як мають за цим дивитися. Хочу, щоб всі добре розуміли: якщо провалиться фронт, то вже завтра у Києві, Вінниці, Умані це всі відчують. Моя особиста думка щодо ролика про публічне СЗЧ, це однозначно підрив обороноздатності", - резюмував Євген Ієвлєв.

Воїн-доброволець Сергій Гнезділов після 5 років служби демонстративно пішов у СЗЧ - до появи "мобілізаційної черги з числа всіх військовозобовʼязаних"

Громадський активіст, засновник фестивалю "Виделка-фест" в Одеській області, а нині військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов у суботу, 21 вересня 2024 року, заявив, що йде в СЗЧ, тобто самовільно залишає військову частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

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24-річний Гнезділов воював ще з 2019 року. Тоді він взяв академвідпустку та прийшов добровольцем на контракт до Збройних Сил України. Був командиром відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат", командиром відділення аеророзвідки 56-ї ОМПБр. Брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут та ін.

"Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25 річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслю: бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєнну та навчену націю - не перемогти", - написав Гнезділов у себе на фейсбуці.

22 вересня в етері Еспресо військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби, оскільки результат цієї війни залежить не тільки від добровольців ЗСУ

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
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