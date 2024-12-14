Пушилін вимкнув зв’язок під час прямої лінії з мешканцями ТОТ Донеччини через "незручне" питання, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Кремлівські прихвосні на тимчасово окупованих територіях України у всьому намагаються наслідувати Путіна. Тому й собі організовують показові прямі лінії з народом", - йдеться у повідомленні.

Проте, на відміну від російського диктатора, гауляйтерам нема кому відфільтровувати "незручні" запитання.

Тому під час так званої прямої лінії Пушиліна раптово обірвався зв’язок після запитання про махінації з коштами на відбудову знищеного Росією житла мирних мешканців Донеччини, схему з віджиму майна через "націоналізацію" нерухомості та заселення загарбаних українських міст представниками найвіддаленіших регіонів РФ.