Пушилін вимкнув зв’язок під час прямої лінії з мешканцями ТОТ Донеччини через "незручне" питання, - ЦНС
Так званий очільник тимчасово окупованої Донеччини Денис Пушилін за прикладом російського диктатора Володимира Путіна влаштував пряму лінію з мешканцями регіону, проте на "незручне" питання обірвав зв'язок
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
"Кремлівські прихвосні на тимчасово окупованих територіях України у всьому намагаються наслідувати Путіна. Тому й собі організовують показові прямі лінії з народом", - йдеться у повідомленні.
Проте, на відміну від російського диктатора, гауляйтерам нема кому відфільтровувати "незручні" запитання.
Тому під час так званої прямої лінії Пушиліна раптово обірвався зв’язок після запитання про махінації з коштами на відбудову знищеного Росією житла мирних мешканців Донеччини, схему з віджиму майна через "націоналізацію" нерухомості та заселення загарбаних українських міст представниками найвіддаленіших регіонів РФ.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ заочно повідомила про підозри "голові ДНР" Денису Пушиліну та його спільницям, які депортували з тимчасово окупованих територій Донеччини щонайменше 31 українську дитину до пансіонату, що входить до структури управління справами Путіна.
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