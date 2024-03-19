Путін боїться оголошувати широкомасштабну мобілізацію, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Для нас не є несподіванкою, що РФ налаштована на довготривалу війну проти України. Всі дані іноземних розвідок вказують на те, що Росія щонайменше ще два-три роки може продовжувати бойові дії в такому ж форматі, як це відбувається сьогодні. Це впливає на планування нашої оборони. Якщо ми говоримо про те, що відбудеться зараз після тих виборів, які пройшли в Росії, то головним питанням залишається оголошення мобілізації в Росії", - розповів Згурець.

Аналітик вважає, що оголошення мобілізації може призвести до зростання невдоволення серед російського населення.

"За різними оцінками Росія мобілізовує щомісяця понад 20 тис. осіб. Цього цілком достатньо для того, щоб підтримувати поточний темп бойових дій, але недостатньо для того, щоб сформувати резерви. Розуміємо, що поки що Росія поповнює сили окупаційної армії шляхом наявного формату мобілізації. Щодо більш масштабної мобілізації в Росії, то зараз це важко спрогнозувати. Втім, варто зазначити, що на такий крок Путін побоюється йти, навіть попри, хоча й сфальсифіковані, рейтинги на виборах. Адже він усвідомлює, що оголошення більшої мобілізації може призвести до зростання внутрішньої напруги серед російського населення", - додав він.