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Путін і Шойгу змінили риторику про "досягнення" військ РФ на фронті: ISW розповів, про що це може свідчити

3 лютого, 2024 субота
09:22
Війна з Росією путін та шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 2 лютого заявив, що війська РФ зберігають "стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні, що помітно відрізняється від попередньої його характеристики російських операцій як "активної оборони"

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під час селекторної наради з російським військовим керівництвом Шойгу заявив, що війська РФ просуваються та покращують свої позиції вздовж лінії фронту.

Напередодні, 16 січня президент Росії Володимир Путін сказав, що російські війська нібито повністю володіють ініціативою в Україні після невдалого українського контрнаступу.

Аналітики наголошують, що Шойгу та Путін постійно применшували локалізовані російські наступальні операції в жовтні та грудні 2023 року, характеризуючи їх як "активну оборону".

Тоді ISW оцінила, що влада країни-агресорки, ймовірно, намагалася зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані, зокрема в районі Авдіївки, де російські війська розпочали локалізований наступ у жовтні 2023 року.

"Зміна риторики Путіна та Шойгу свідчить про те, що російська влада, можливо, набуває впевненості в здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані. Російська влада також може риторично позувати перед виборами президента Росії в березні 2024 року", - припускають у звіті ISW.

Водночас Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські окупанти відновили ініціативу на більшій частині українського фронту, але не захопили ініціативу на полі бою в Херсонській області.

  • Також у звіті ISW зазначалося, що російські окупаційні війська отримують вигоду від нестачі боєприпасів в Україні та нездатності Сил оборони вести достатню контрбатарейну війну.
Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
Херсонщина
Сергій Шойгу
Авдіївка
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