Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Я абсолютно впевнений, що Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа. Путін вже зробив кілька досить вдалих кроків зі стримування Трампа з точки зору і запровадження санкцій проти Росії, і військової допомоги Україні. І він в цій партії виграє. Але для того, щоб він в ній вічно вигравав, йому потрібно вічно вигадувати якісь нестандартні кроки. Ми пам'ятаємо перший крок - травень 2025 року, коли була пропозиція від Путіна відновити перемовини в Стамбулі. І Трамп абсолютно на це купився. Ми спочатку були проти цих перемовин, але на нас почали тиснути і європейці, коли почули Трампа, і самі американці. Зрештою, ми послали делегацію до Стамбула. Було кілька абсолютно беззмістовних раундів. Щастя, що людей хоч звільнили", - прокоментував Віталій Портников.

За його словами, нічим ці перемовини не закінчились, навіть на півкроку не наблизили нас до закінчення війни. Але Путін виграв те, що знову не було ніяких узгоджених санкцій, ніяких кроків в бік нової військової допомоги для України, яка більше навіть не розглядається в конгресі.

"Наступний крок - серпень 2025 року, коли відбулася зустріч на Алясці. Це ж після ультиматуму, пам'ятаєте? Мав бути ультиматум і мали бути запроваджені нові санкції, дуже серйозні наслідки, як говорив Трамп. Ніяких наслідків! Ба більше, Трамп відмовляється від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті й повністю переходить на путінські позиції мирної угоди. Те, що Путін з самого початку захищав - "ніякого припинення вогню", "хай продовжуються воєнні дії", "ми будемо працювати над мирною угодою". Ще одна перемога. Але Трамп весь час хоче результату після цих перемовин своїх чи російсько-українських, а результату немає", - зауважив журналіст.

На його думку, ми зараз знову наближаємося до того, що Трамп, як чайник, якого Путін виключає і який потім знову починає закипати. Можливо, буде нове кипіння, але пити чай Путін не бажає, а бажає, щоб чайник знову почав охолоджуватися. Відповідно, йому потрібно щось вигадати, щоб Трамп знову заспокоївся і відмовився від будь-яких санкцій проти Росії.

"Можливо, в арсеналі таких вигадок є і зустріч із Зеленським. Тим більше, що сам Зеленський, очевидно, хоче цієї зустрічі. То чому б Путіну не створити таку пастку? Суть в тому, - якщо він зустрінеться з Зеленським, то може і не досягти результату, але для Трампа це вже буде непоганий сигнал, що нічого не треба робити:"Бачите, я ж обіцяв організувати їхню зустріч і вони зустрілися". А після цього нічого не буде, буде черговий масовий обстріл, загибель десятків людей. Трамп знову почне закипати, тут можна буде другу зустріч Путіна і Зеленського ще десь організувати. І це не означає, що він зустрінеться, якщо нічого іншого не знайдеться для "охолодження чайника". Зустріч із Зеленським - це просто інструмент для "охолодження чайника", як всі попередні його дії. І Путін буде таких інструментів шукати на період 2025-2029 років. Ви ж бачите, що Трамп з радістю бере участь у цій брудній грі", - резюмував Портников.