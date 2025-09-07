Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников
Ексклюзив

Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников

Ірена Моляр
7 вересня, 2025 неділя
09:15
Війна з Росією Віталій Портников

Путін вже зробив кілька досить вдалих кроків, щоб Трамп кожного разу заспокоювався і відмовлявся від будь-яких санкцій проти Росії, тому для кремлівського очільника зустріч із Зеленським - "інструмент для охолодження" Трампа

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Я абсолютно впевнений, що Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа. Путін вже зробив кілька досить вдалих кроків зі стримування Трампа з точки зору і запровадження санкцій проти Росії, і військової допомоги Україні. І він в цій партії виграє. Але для того, щоб він в ній вічно вигравав, йому потрібно вічно вигадувати якісь нестандартні кроки. Ми пам'ятаємо перший крок - травень 2025 року, коли була пропозиція від Путіна відновити перемовини в Стамбулі. І Трамп абсолютно на це купився. Ми спочатку були проти цих перемовин, але на нас почали тиснути і європейці, коли почули Трампа, і самі американці. Зрештою, ми послали делегацію до Стамбула. Було кілька абсолютно беззмістовних раундів. Щастя, що людей хоч звільнили", - прокоментував Віталій Портников.

За його словами, нічим ці перемовини не закінчились, навіть на півкроку не наблизили нас до закінчення війни. Але Путін виграв те, що знову не було ніяких узгоджених санкцій, ніяких кроків в бік нової військової допомоги для України, яка більше навіть не розглядається в конгресі.

"Наступний крок - серпень 2025 року, коли відбулася зустріч на Алясці. Це ж після ультиматуму, пам'ятаєте? Мав бути ультиматум і мали бути запроваджені нові санкції, дуже серйозні наслідки, як говорив Трамп. Ніяких наслідків! Ба більше, Трамп відмовляється від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті й повністю переходить на путінські позиції мирної угоди. Те, що Путін з самого початку захищав - "ніякого припинення вогню", "хай продовжуються воєнні дії", "ми будемо працювати над мирною угодою". Ще одна перемога. Але Трамп весь час хоче результату після цих перемовин своїх чи російсько-українських, а результату немає", - зауважив журналіст.

На його думку, ми зараз знову наближаємося до того, що Трамп, як чайник, якого Путін виключає і який потім знову починає закипати. Можливо, буде нове кипіння, але пити чай Путін не бажає, а бажає, щоб чайник знову почав охолоджуватися. Відповідно, йому потрібно щось вигадати, щоб Трамп знову заспокоївся і відмовився від будь-яких санкцій проти Росії.

"Можливо, в арсеналі таких вигадок є і зустріч із Зеленським. Тим більше, що сам Зеленський, очевидно, хоче цієї зустрічі. То чому б Путіну не створити таку пастку? Суть в тому, - якщо він зустрінеться з Зеленським, то може і не досягти результату, але для Трампа це вже буде непоганий сигнал, що нічого не треба робити:"Бачите, я ж обіцяв організувати їхню зустріч і вони зустрілися". А після цього нічого не буде, буде черговий масовий обстріл, загибель десятків людей. Трамп знову почне закипати, тут можна буде другу зустріч Путіна і Зеленського ще десь організувати. І це не означає, що він зустрінеться, якщо нічого іншого не знайдеться для "охолодження чайника". Зустріч із Зеленським - це просто інструмент для "охолодження чайника", як всі попередні його дії. І Путін буде таких інструментів шукати на період 2025-2029 років. Ви ж бачите, що Трамп з радістю бере участь у цій брудній грі", - резюмував Портников.

 

  • 3 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але він має приїхати до Москви. Очільник українського МЗС назвав це маніпуляцією Путіна. 
  • Пізніше Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" Зеленському у Москві, якщо він приїде на зустріч.
  • Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів стосовно дипломатичного врегулювання війни в Україні.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
Суботній політклуб
Віталій Портников
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
російський диктатор Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
Зеленський, путін
Автор Ксенія Золотова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Путін пообіцяв Зеленському "100% безпеку" під час зустрічі в Москві
Автор Зіновія Воронович
4 вересня, 2025 четвер
Повернеться військовий після СЗЧ в частину чи потрапить за ґрати, залежатиме від суб’єктивного рішення командира: що не так із законопроєктом  № 13260
Київ
+17.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
7 вересня
10:09
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
10:01
OPINION
Чому нам не допоможе антиросійська пропаганда
09:41
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні
09:29
У Росії атаковано Ільський НПЗ та об’єкти нафтопроводу "Дружба"
08:13
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 170 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:10
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку біля штабу російського десантного полку в Тулі
08:00
OPINION
Чому я не вірю в можливість перемир'я
07:40
Аналітика
Ту-95МС
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
07:30
Огляд
Його роботи продають за сотні тисяч доларів: 150 років тому народився київський художник Олександр Мурашко
07:22
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила 970 військових, 2 танки та 42 артсистеми
00:19
Фіцо під час зустрічі з Путіним
"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві
00:16
Руйнування на житловому масиві Шевченківський у смт Межова на Дніпровщині (серпень 2025 року)
Без світла, води, зв'язку й під ударами БПЛА. У прифронтовому селищі Межова на Дніпровщині зачинилися останні супермаркети й аптеки
2025, субота
6 вересня
22:50
Польща
У Польщі поблизу українського кордону впав невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
22:45
Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде
22:28
Оновлено
Сільськогосподарський ринок "Столичний" (Київ)
НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться
22:22
Ексклюзив
Влад Якушев
Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових
21:55
В окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та ЖКГ переводять на месенджер MAX: які будуть наслідки
21:27
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Амбітні задачі Путіна на 2020-30-ті роки - в Україні мають зникнути або бути окупованими міста-мільйонники
21:17
У Києві відбувся турнір з перегонів FPV-дронів
20:10
Житній ринок (Київ)
Клопотенко: схоже, Київрада хоче приховано продати Житній ринок
20:00
OPINION
"Ті битви народили в нас всередині дітей..."
19:29
ядерна зброя
Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики
19:07
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович
18:26
Огляд
Дружина витратила $1 млн на вечірку у Москві: що відомо про затриманого нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка
18:22
Ексклюзив
Лазер LY-1 (Китай)
Особливого враження не справив: професор Айзенберг про реакцію у США на парад у Китаю
18:04
OPINION
Крим між імперськими тінями: Туреччина, Росія та боротьба за український півострів
17:55
Оновлено
Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)
Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це видворений з Еміратів Христенко, слідчих СБУ цікавіть нібито його зв'язок з НАБУ
17:35
Бельгія
У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба
17:35
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю
17:01
Сі Цзіньпін та Путін
Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина
16:04
OPINION
Що не так з цифровізацією комунальних послуг
15:53
Ексклюзив
F-16 Україна
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
15:32
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
14:38
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
14:04
OPINION
Хто створив проблему під назвою "Китай"
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV