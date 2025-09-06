"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві
Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів стосовно дипломатичного врегулювання війни в Україні
Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.
"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня під ракетами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - зазначив президент України.
Він додав, що Путін "розуміє це".
Також глава держави висловив думку, що пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч". При цьому Зеленський вкотре наголосив, що готовий зустрітися з очільником Кремля "в будь-якому форматі".
"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших", - відмітив Зеленський.
- 3 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але він має приїхати до Москви. Очільник українського МЗС назвав це маніпуляцією Путіна.
- Пізніше Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" Зеленському у Москві, якщо він приїде на зустріч.
