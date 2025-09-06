"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві

Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня під ракетами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - зазначив президент України.

Він додав, що Путін "розуміє це".

Також глава держави висловив думку, що пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч". При цьому Зеленський вкотре наголосив, що готовий зустрітися з очільником Кремля "в будь-якому форматі".

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших", - відмітив Зеленський.