"Путін не міг такого уявити": Борис Джонсон закликав союзників дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ

Про це він написав у своїй колонці для Daily Mail, повідомляє Укрінформ.

За словами Джонсона, лідер Росії Володимир Путін, коли почав повномасштабний наступ на Україну, не міг собі уявити, що "одного дня українські танки перетнуть кордон з Росією", і за тиждень вони захоплять більше території "ніж росіяни захопили за рік".

Водночас колишній прем'єр Британії закликав відкинути "безглузду путінофобію" і дозволити українцям користуватися далекобійними ракетами у Курській області, зокрема, американськими ATACMS і британськими Storm Shadow.

Крім цього, він звернувся до Кіра Стармера й сказав, що "час припинити зволікати". Він вважає що тактичний успіх Росії у Донецькій області стався через те, що українці "не могли належним чином відповісти і не могли захистити себе, тому що ми змушували їх воювати зі зв'язаними руками за спиною".

"Найважливіше завдання зараз - надати українцям необхідні дозволи на зброю, яку вони вже мають, щоб заощадити час і врятувати життя. Своїм героїзмом українці вкотре підірвали міф про непереможність Путіна. Вони вкотре довели своїм західним союзникам, що можуть і переможуть. Ми морально зобов'язані допомогти їм - і якнайшвидше", - наголосив Джонсон.