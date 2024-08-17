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"Путін не міг такого уявити": Борис Джонсон закликав союзників дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ

Катерина Єсікова
17 серпня, 2024 субота
11:50
Війна з Росією На фото Борис Джонсон

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав союзників та нинішнього прем’єра країни Кіра Стармера дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю по території РФ

Зміст

Про це він написав у своїй колонці для Daily Mail, повідомляє Укрінформ. 

За словами Джонсона, лідер Росії Володимир Путін, коли почав повномасштабний наступ на Україну, не міг собі уявити, що "одного дня українські танки перетнуть кордон з Росією", і за тиждень вони захоплять більше території "ніж росіяни захопили за рік".

Водночас колишній прем'єр Британії закликав відкинути "безглузду путінофобію" і дозволити українцям користуватися далекобійними ракетами у Курській області, зокрема, американськими ATACMS і британськими Storm Shadow.

Крім цього, він звернувся до Кіра Стармера й сказав, що "час припинити зволікати". Він вважає що тактичний успіх Росії у Донецькій області стався через те, що українці "не могли належним чином відповісти і не могли захистити себе, тому що ми змушували їх воювати зі зв'язаними руками за спиною".

"Найважливіше завдання зараз - надати українцям необхідні дозволи на зброю, яку вони вже мають, щоб заощадити час і врятувати життя. Своїм героїзмом українці вкотре підірвали міф про непереможність Путіна. Вони вкотре довели своїм західним союзникам, що можуть і переможуть. Ми морально зобов'язані допомогти їм - і якнайшвидше", - наголосив Джонсон.

  • Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна має сама визначати, як використовувати надану їй зброю в рамках оборонної допомоги, у війні з Росією.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Борис Джонсон
США
Велика Британiя
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