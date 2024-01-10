Путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами переговорів із президентом Литви Ґітанасом Наусєдою.

"Треба звернути увагу на риторику президента Російської Федерації: він не збирається зупинятися, він хоче нас повністю окупувати", - сказав Зеленський.

Він додав, що невпевненість партнерів щодо результатів військової допомоги, яку вони надають Україні, додає хоробрості Росії.

Водночас Зеленський зауважив, що в разі перемоги РФ в Україні, її наступними цілями можуть стати країни Балтії та Молдова.

"Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", - резюмував президент України.