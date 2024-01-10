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Війна з Росією: хроніка
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Путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його, - Зеленський

10 січня, 2024 середа
14:53
Війна з Росією Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)

Президент Росії Володимир Путін не закінчить війну, поки Україна зі своїми союзниками "не закінчить його"

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами переговорів із президентом Литви Ґітанасом Наусєдою.

"Треба звернути увагу на риторику президента Російської Федерації: він не збирається зупинятися, він хоче нас повністю окупувати", - сказав Зеленський.

Він додав, що невпевненість партнерів щодо результатів військової допомоги, яку вони надають Україні, додає хоробрості Росії.

Водночас Зеленський зауважив, що в разі перемоги РФ в Україні, її наступними цілями можуть стати країни Балтії та Молдова.

"Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", - резюмував президент України.

  • 7 січня колишній очільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що в разі поразки України Путін піде на Молдову та балтійські країни.
Росія
Латвія
Молдова
Естонія
російська армія
Литва
Володимир Зеленський
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