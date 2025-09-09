Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Вадим Денисенко.

"В Китаї відбулось дві речі. По-перше, судячи з усього Сі Цзіньпін дав згоду на те, що протягом наступних кількох місяців торгівельні правила між Китаєм та РФ будуть незмінні. Простіше кажучи, що фінансові та логістичні ланцюжки не будуть зазнавати якихось змін. Тобто жодних проблем з оплатами та доставкою товарі у російських компаній не буде", - пояснив Денисенко

Політолог зауважив, що після поїздки Путіна до Китаю фактично вікно можливостей у переговорному процесі загальмувалось на кілька місяців.

"По-друге, Сі Цзіньпін також пообіцяв Путіну, що якщо надалі будуть виникати проблеми із продажем нафти до Індії, то Китай певний період часу зможе частково викуповувати ці енергоносії у РФ. Тобто, коли два тижні тому ми говорили про те, що втрати російського бюджету від вторинних санкцій проти Індії можуть скласти 30% від усіх нафтових доходів, то зараз, на жаль, ми мусимо говорити, що ці втрати не перевищать 15%. Це багато, але не критично для російської економіки. Путін судячи з цього отримав люфт у 5-6 місяців, коли він вважає, що має можливості зламати фронт. Тобто, все про що ми говорили на початку року, зокрема, що Путін хворий літнім наступом, то тепер він марить осінньо-зимовим наступом і знову вірить, що фронт посиплеться, а Україна розвалиться. Тому маємо визнати факт того, питання переговорного вікна можливостей закрилось на кілька місяців", - підсумував він.