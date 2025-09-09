Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Ексклюзив

Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко

Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
22:33
Війна з Росією Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)

Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін знову переконаний, що зможе здолати Україну на полі бою, а його війська здатні протиснути оборону ЗСУ по всій лінії фронту

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Вадим Денисенко.

"В Китаї відбулось дві речі. По-перше, судячи з усього Сі Цзіньпін дав згоду на те, що протягом наступних кількох місяців торгівельні правила між Китаєм та РФ будуть незмінні. Простіше кажучи, що фінансові та логістичні ланцюжки не будуть зазнавати якихось змін. Тобто жодних проблем з оплатами та доставкою товарі у російських компаній не буде", - пояснив Денисенко

Політолог зауважив, що після поїздки Путіна до Китаю фактично вікно можливостей у переговорному процесі загальмувалось на кілька місяців.

"По-друге, Сі Цзіньпін також пообіцяв Путіну, що якщо надалі будуть виникати проблеми із продажем нафти до Індії, то Китай певний період часу зможе частково викуповувати ці енергоносії у РФ. Тобто, коли два тижні тому ми говорили про те, що втрати російського бюджету від вторинних санкцій проти Індії можуть скласти 30% від усіх нафтових доходів, то зараз, на жаль, ми мусимо говорити, що ці втрати не перевищать 15%. Це багато, але не критично для російської економіки. Путін судячи з цього отримав люфт у 5-6 місяців, коли він вважає, що має можливості зламати фронт. Тобто, все про що ми говорили на початку року, зокрема, що Путін хворий літнім наступом, то тепер він марить осінньо-зимовим наступом і знову вірить, що фронт посиплеться, а Україна розвалиться. Тому маємо визнати факт того, питання переговорного вікна можливостей закрилось на кілька місяців", - підсумував він.

  • 9 серпня у виданні The Times написали про те, що російський диктатор Володимир Путін після повернення з Пекіна може переходити до нового етапу війни проти України
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін казав Білому дому, зокрема спецпредставнику президента Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що "візьме" Донбас максимум до кінця року. З початку повномасштабної війни окупанти захопили близько 30% Донеччини
     
Теги:
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Індія
російська армія
нафта
санкції проти Росії
окуповані території
окупанти
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
