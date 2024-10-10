Путін прагне вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини до холодів, - генерал-лейтенант Богдан

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Резерви ЗСУ, які підійшли на гарячі напрямки, - це досвідчені, патріотично вмотивовані командири та військовослужбовці, які дають можливість стримувати ворога та не допустити прориву, на який розраховує Путін. Він, звичайно, хоче за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів і дощів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, отримати певний оперативний простір, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському", - зауважив Богдан.

За словами ветерана Служби зовнішньої розвідки, попри труднощі та перебої з постачанням озброєнь і військової техніки, Силам оборони України вдається тримати фронт і не допускати серйозних проривів.

"Тактичні позиційні бої, які відбуваються на окремих ділянках, є закономірним явищем і не повинні викликати паніку. Навпаки, це засвідчує силу, міць, готовність і рішучі наміри ЗСУ щодо кардинальної відсічі РФ", - наголосив Богдан.