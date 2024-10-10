У США вважають, що Сили оборони не стикаються зі значними проблемами на Курщині, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Україна поки що не стикалася з будь-якими значними проблемами з постачанням у Курську область, оскільки російські війська проводили лише обмежені контратаки і зосередилися на просуванні на сході України.

Водночас американці впевненні, що також Україна нібито спостерігає більш стабільне постачання артилерійських боєприпасів після місяців "страждань" від нестачі.

Крім цього, у джерелі заявили, що Україна намагається визначити, як найкраще захистити себе взимку, але також починає планувати дії на наступний рік, в тому числі з додатковими бригадами, збільшенням набору і покращенням обладнання та підготовки.