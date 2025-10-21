Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян

Євген Козярін
21 жовтня, 2025 вiвторок
21:24
Війна з Росією Олег Саакян

Росіяни ще будуть тягнути за носа президента США Дональда Трампа певний час зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним

Зміст

Про це розповів політолог Олег Саакян в етері Еспресо. 

Він відповів на питання, яким має бути міжнародний тиск на РФ, аби Путін відмовився від тактики терористичних ударів.

"Абсолютно очевидно. Це виключно зброя Україні, якою можна дотягуватись глибше і більше в Росію. Той же візит до Вашингтона української делегації, Зеленського персонально пройшов фактично під одним слоганом, що "Формула миру - це більше і більше озброєння в Україні", - сказав Саакян.

Він наголосив, що повинна бути зброя замість слів, бо іншої мови Росія не розуміє. 

"Тому і зараз Зеленський апелює, власне, до цього наративу і до того, що мають бути "томагавки", мають бути інші види озброєння, оскільки Росія не зупиняється і не припиняє своєї агресії. Особливо на тлі зараз, коли зривається зустріч Лавров-Рубіо, коли Путін і Росія все роблять для того, щоб не зустрічатися в Будапешті", - заявив політолог.

На його думку, росіяни доволі вдало роблять це. 

"І я певен, що вони ще будуть тягнути за носа Трампа певний час цією зустріччю. Можливо, пропонують поміняти місце, локацію. Може і взагалі Путін скаже: "Так, я їздив на Аляску, давай тепер ти в Москву прилітай або кудись там в Сизрань яку-небудь". Трампа запросить, але зрештою будуть намагатися і далі тягнути час, бо завдання Росії - це тягнути час. Завдання Трампа - це спробувати натиснути на Росію і домовитись з Росією. Це те, що він хоче. Завдання України - це користуватися всіма можливостями для того, щоб вибивати отримання якомога більшої кількості і якіснішої зброї, оскільки іншого варіанту завершити російсько-українську війну немає", - підсумував Саакян. 

  • 21 жовтня агенція Reuters написала, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому".
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
переговори з РФ
