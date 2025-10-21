Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
Росіяни ще будуть тягнути за носа президента США Дональда Трампа певний час зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це розповів політолог Олег Саакян в етері Еспресо.
Він відповів на питання, яким має бути міжнародний тиск на РФ, аби Путін відмовився від тактики терористичних ударів.
"Абсолютно очевидно. Це виключно зброя Україні, якою можна дотягуватись глибше і більше в Росію. Той же візит до Вашингтона української делегації, Зеленського персонально пройшов фактично під одним слоганом, що "Формула миру - це більше і більше озброєння в Україні", - сказав Саакян.
Він наголосив, що повинна бути зброя замість слів, бо іншої мови Росія не розуміє.
"Тому і зараз Зеленський апелює, власне, до цього наративу і до того, що мають бути "томагавки", мають бути інші види озброєння, оскільки Росія не зупиняється і не припиняє своєї агресії. Особливо на тлі зараз, коли зривається зустріч Лавров-Рубіо, коли Путін і Росія все роблять для того, щоб не зустрічатися в Будапешті", - заявив політолог.
На його думку, росіяни доволі вдало роблять це.
"І я певен, що вони ще будуть тягнути за носа Трампа певний час цією зустріччю. Можливо, пропонують поміняти місце, локацію. Може і взагалі Путін скаже: "Так, я їздив на Аляску, давай тепер ти в Москву прилітай або кудись там в Сизрань яку-небудь". Трампа запросить, але зрештою будуть намагатися і далі тягнути час, бо завдання Росії - це тягнути час. Завдання Трампа - це спробувати натиснути на Росію і домовитись з Росією. Це те, що він хоче. Завдання України - це користуватися всіма можливостями для того, щоб вибивати отримання якомога більшої кількості і якіснішої зброї, оскільки іншого варіанту завершити російсько-українську війну немає", - підсумував Саакян.
- 21 жовтня агенція Reuters написала, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе