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"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57

10 червня, 2024 понедiлок
14:56
Війна з Росією Володимир Путін

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що у Кремлі дуже "гаряче та відчутно" відреагували на ураження російського винищувача Су-57

Зміст

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Юсов підкреслив, що українська розвідка може констатувати сам факт ураження Су-57 у Росії, проте саму операцію, за його словами. наразі не можна ані підтвердити, ані спростувати.

"Але так, чудові новини: Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли - боялись їх збиття", - сказав представник ГУР.

Він додав, що російські окупанти завищували характеристики винищувача для його продажу й присутності на міжнародному ринку озброєнь. Зокрема, літак використовувався й для ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, у зв'язку з чим кара була заслуженою.

Крім того, Юсов заявив, що має інформацію про ураження двох Су-57, а також загиблих і поранених окупантів. Водночас у ворожому інформаційному полі поки що є підтвердження лише про одну одиницю.

"Коли буде об'єктивне підтвердження, ми будемо говорити два. Наразі є інформація про ураження двох Су-57. Стосовно об'єктивного підтвердження треба ще почекати", - зауважив речник ГУР.

За його даними, йдеться саме про ураження, а не про знищення Су-57.

"Ми розуміємо, що це складний технологічний процес. Діагностика пошкоджень займе у ворога чималий час. І відновлення так само. А якщо говорити про те, що це штучний товар, Су-57, для путінської армії, то мінус будь-яка одиниця - це серйозний удар по спроможностях ворога", - наголосив Юсов.

Він також додав, що у Росії до цього було до десятка Су-57.

  • Нагадаємо, 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57.
  • Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що літак Су-57, скоріш за все, уражено безповоротно.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
ГУР
Авіація
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