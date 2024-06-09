Ураження ГУР літака Су-57 можна порівняти з втратою росіянами А-50, - співзасновник УЦБС Жмайло

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Це дійсно велика перемога для нас. Також це велика репутаційна втрата для росіян, яку можна порівняти з ураженням Силами оборони України літака Ту-95 чи А-50. Дрони поцілили поряд з літаком Су-57, щоб уразити його уламками, адже він знаходився під певним накриттям. Скоріш за все, в нас є обережний оптимізм, що літак уражено безповоротно, він не зможе бути відновлений", - сказав Жмайло.

Літак Су-57 росіяни дуже довго розробляли. Це дороговартісна розробка, каже співзасновник УЦБС.

"Ще у 2010 році, як тільки почалися перші польоти, розробка цієї машини вартувала від 8 до 10 мільярдів доларів, в той час, як одна одиниця вартує приблизно 25 мільйонів доларів. У 2019 році таких машин було не більше десятка. Міністерство оборони РФ має амбітні контракти на поставку 76 таких машин, що також обраховується мільярдами доларів. Але підсанкційна російська економіка навряд чи витримає такий контракт, щоб росіяни поставили таку кількість бойових машин до своєї армії", - додав він.

Жмайло розповів про унікальність важкої операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Тут дійсно величезна заслуга ГУР. Операцію вдалося реалізувати завдяки планомірним стратегіям щодо знищення протиповітряної оборони ворога. Тепер ми можемо бити по російському прикордонні, розчищаючи собі шляхи для завдання ударів у глибині РФ. Тепер ми можемо мати досить значні подібні результати. Раніше для росіян їхня територія була стратегічною перевагою і вони особливо не хвилювалися щодо захисту своїх об'єктів. Тепер російська територія, її обширність, враховуючи що деякі розробки наших дронів можуть вражати на відстань понад 3 тис. км, стає її дуже великим недоліком. Росіяни хотіли розтягнути нашу лінію оборони, але ми намагаємося зробити з ними те саме. Тепер вони думають, які об'єкти їм прикривати наступного разу, що підпаде під атаку: аеродром, нафтопереробний завод, чи військова база. Ми маємо по чому бити", - розповів він.