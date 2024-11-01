Путін у виграшній позиції, йому зараз не потрібні жодні перемовини, - експерт-міжнародник Несвітайлов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо Трамп переможе на виборах, то дійсно може погрожувати Путіну надати Україні всю необхідну зброю та дозволи на її використання, якщо він відмовиться закінчити війну. Втім, Путін у відповідь теж може погрожувати допомогою Китаю у вторгненні в Тайвань. Або інтеграцією з Китаєм навіть з постачанням ядерної зброї для Пекіна. На цьому вся аргументація Дональда Трампа закінчиться", - пояснив Несвітайлов.

Експерт зауважив, що Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки перебуває у виграшній позиції.

"В Трампа на фундаментальному рівні немає розуміння, як все це працює. Він це показав ще під час своєї попередньої каденції. Трамп уже зустрічався з Кім Чен Ином і розповідав, що криза закінчиться. Стало тільки гірше. До того ж він ще й з Південною Кореєю зіпсував відносини. Теж саме було і зі стіною на кордоні з Мексикою. Він розповідав, що Мексика сама заплатить за будівництво стіни.

Тому, на жаль, ми перебуваємо в такій ситуації, коли для України немає однозначно позитивного варіанту результатів виборів у США. Є помірковано поганий та ймовірно катастрофічний. Також слід враховувати, наскільки РФ готова до переговорів. Зараз точні ні. Вони перебувають у сильній позиції. Росія далі наступає на території України й окуповує нові населені пункти. Реакції світу на війська КНДР на лінії фронту взагалі немає. Путін у виграшній позиції, йому взагалі не потрібні переговори", - додав він.