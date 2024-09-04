Путін вважає, що може повільно та нескінченно поглинати Україну, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Хоча українське вторгнення в Курську область, схоже, має вплив на російську армію на оперативному рівні, воно, ймовірно, ще не змінило стратегічного мислення Путіна", - вважають аналітики.

Так, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.

Відповідні думки змушують Путіна не йти на мирні переговори на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.