Путін вважає, що може повільно та нескінченно поглинати Україну, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом виснаження українських сил на фронті
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
"Хоча українське вторгнення в Курську область, схоже, має вплив на російську армію на оперативному рівні, воно, ймовірно, ще не змінило стратегічного мислення Путіна", - вважають аналітики.
Так, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.
Відповідні думки змушують Путіна не йти на мирні переговори на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.
- Раніше Путін заявляв, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Проте, за його словами, спочатку необхідно "розправитися з бандитами", які проникли на територію Курської області.
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