Путін загнаний у ті умови, коли він не може зупинити свою агресію проти України, - генерал Мусаєв
Колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, що Путін утратив будь-які можливості вийти з війни проти України з найменшими політичними та економічними наслідками
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Нарешті Байден відкрито сказав про те, що Путін психічно хворий, і у зв’язку з його божевіллям та наявністю "ядерної кнопки" поведінка Заходу та США є відповідною. Зміни, які можливі чи неможливі після виборів, на мій погляд, залежать від багатьох речей", - пояснив Мусаєв.
Генерал переконаний, що результат війни залежить тільки від України та Заходу
"Насамперед сам Путін загнаний у ті умови, коли він не може змінити своє ставлення, свою агресію проти України, він не має такої можливості. Якби в нього все було нормально з головою, він знайшов би спосіб, як заморозити конфлікт, як вийти з конфлікту з найменшими політичними й економічними втратами. Але у зв’язку з його шизофренією він не здатний це здійснити. Тож усе залежить насамперед від України та країн Заходу, від їхніх дій у майбутньому", - додав він.
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