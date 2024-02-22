Байден у передвиборчій промові назвав Путіна "божевільним сучим сином"

Про це він заявив у середу під час виборчої кампанії в Сан-Франциско, передає The Hill.

"Основна екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син (crazy SOB, – англ.), як той Путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат», – наголосив президент США.

У цьому контексті Байден також безпосередньо звинуватив Путіна в смерті Навального та гостро розкритикував експрезидента Дональда Трампа, який всіляко уникає згадок про Путіна у своїй реакції на загибель російського опозиціонера. Байден також сказав, що республіканці колись мали "американські моральні підвалини, але вони, здається, утрачені".