Байден у передвиборчій промові назвав Путіна "божевільним сучим сином"
Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна "божевільним сучим сином", наголосивши на ядерній загрозі для світу
Про це він заявив у середу під час виборчої кампанії в Сан-Франциско, передає The Hill.
"Основна екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син (crazy SOB, – англ.), як той Путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат», – наголосив президент США.
У цьому контексті Байден також безпосередньо звинуватив Путіна в смерті Навального та гостро розкритикував експрезидента Дональда Трампа, який всіляко уникає згадок про Путіна у своїй реакції на загибель російського опозиціонера. Байден також сказав, що республіканці колись мали "американські моральні підвалини, але вони, здається, утрачені".
- Нагадаємо, уряд США готується оголосити цієї п’ятниці новий пакет масштабних санкцій проти Росії, щоб притягнути до відповідальності російський режим за смерть опозиціонера Олексія Навального, а також за звірства РФ у війні з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.91
- EUR Купівля 41.39Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе