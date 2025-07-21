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"Путін здурів на темі "шахедів": Зеленський заявив, що потрібно знищити російську логістику

Ксенія Золотова
21 липня, 2025 понедiлок
22:24
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має бути позбавлена логістики для здійснення терористичних атак, тому що російський лідер Володимир Путін здурів на темі "шахедів"

Зміст

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики", — заявив Зеленський.

За його словами, остання повітряна атака на Київ була особливо потужною. Однак більшість дронів та ракет вдалося збити завдяки роботі української ППО.

Президент підкреслив, що кожен, хто працює над посиленням українського захисту та зменшенням військових можливостей РФ, наближає перемогу й забезпечує майбутній мир.

Зеленський також висловив подяку міжнародним партнерам, які підтримують Україну новими санкційними пакетами. Особливо він відзначив зусилля щодо запровадження вторинних санкцій, спрямованих на обмеження схем обходу основних обмежень.

Попри показну браваду з боку російської влади, санкції справді діють, наголосив глава держави. 

"Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Обов’язково буде мир. Я дякую всім, хто з Україною! Я дякую нашим воїнам! І ще одне", - додав президент.

  • У ніч на 21 липня РФ масовано атакувала Україну "шахедами" і надзвуковими, крилатими та балістичними ракетами: у Києві, Харкові, Івано-Франківську є руйнування й пожежі. Столична влада повідомляє про одного загиблого та 9 поранених.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
безпілотник
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