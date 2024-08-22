Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС
Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Україна у ніч проти 22 серпня начебто намагалась атакувати Курську АЕС
Про це він заявив під час наради з губернаторами прикордонних з Україною регіонів, пише РІА Новини.
Російський диктатор заявив, що МАГАТЕ "вже поінформовано про спроби України завдавати ударів по Курській АЕС" та нібито пообіцяло відправити фахівців.
Водночас т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов на нараді заявив, що ситуація на Курській АЕС "стабільна і на контролі". За його словами, все працює у штатному режимі.
Зазначимо, що сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує найближчими днями здійснити візит на Курську АЕС, а потім зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії запевнили, що "стежать за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляють, відбувається в районі Курської атомної електростанції".
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