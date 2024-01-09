Ракетна атака РФ 29 грудня: у Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого
У Києві з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі дістали тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок масованої атаки 29 грудня 2023 року
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка Національної поліції", - написав він.
Таким чином кількість жертв ракетної атаки 29 грудня сягнула 33.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки 29 грудня 2023 року в Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях, постраждала 171 людина, загинули 55 людей, були врятовані 22 людини. За даними ПС, окупанти випустили по території України майже всі види ракет, окрім "калібрів".
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