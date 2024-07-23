Ракетна програма, удари по території РФ та ротація: Зеленський провів Ставку
У вівторок, 23 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача
Про це Зеленський написав у telegram.
На Ставці президент заслухав доповіді головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо змін в оперативній ситуації, подальших дій та комплектації бригад для своєчасної ротації.
"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БПЛА", - написав Зеленський.
Також увагу приділили українській ракетній програмі, аби зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.
- На минулій Ставці, 16 липня, відбулося обговорення ротації на найважчих ділянках фронту та озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе