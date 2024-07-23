Ракетна програма, удари по території РФ та ротація: Зеленський провів Ставку

Про це Зеленський написав у telegram.

На Ставці президент заслухав доповіді головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо змін в оперативній ситуації, подальших дій та комплектації бригад для своєчасної ротації.

"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БПЛА", - написав Зеленський.

Також увагу приділили українській ракетній програмі, аби зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.