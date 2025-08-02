Реактивні "шахеди" є нескладною ціллю для перехоплення, - авіаексперт Храпчинський

Про це в етері Еспресо заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

"Сьогодні основні напрямки розвитку дій з боку ворога - велика кількість засобів і комбінованість. Комбінованість за рахунок великої кількості цілей, що ускладнює детекцію, виявлення і протидію. Безумовно, якщо ми говоримо про реактивний "шахед", то це є нескладною ціллю для перехоплення. Оскільки, на озброєнні ЗСУ є ПЗРК з тепловим наведенням, до того ж це реактивний дрон, який залишає тепловий слід і т.д. Для цивільних важливо розуміти, що це більш швидкісна ціль, втім, під час повітряних атак ми маємо знаходитись в укритті. Якщо ж говорити про засоби протидії, то звісно у цьому випадку мобільні вогневі групи проти таких цілей не ефективні, якщо вони працюють кулеметами Browning M2. Те ж саме можна говорити й інші засоби. Однак будь-яка протиповітряна оборона формується за рахунок різноманітних засобів перехоплення, які використовують розподілене перехоплення. Тобто, аналіз цілі, характеристика, побудова траєкторії й потім ми розуміємо куди нам потрібно стріляти й чим стріляти", - пояснив Храпчинський.

Експерт наголосив, що через різноманітність цілей потрібно значно удосконалювати систему виявлення дронів.

"Тому, як завжди наголошую на тому, що наші Повітряні сили завжди працюють на максимум зусиль тим озброєнням, яке нам залишилось у спадок від СРСР, після розкрадання 30 років Незалежності й тими засобами, які ми отримали від наших партнерів. Варто розуміти, що всі ці ворожі цілі є новітніми в засобах озброєння і це малопомітні цілі. Є швидкісні й не швидкісні цілі. І тому підходи до детекції цих цілей мають бути різними", - додав він.

У пʼятницю ввечері, 1 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Харкові кількість постраждалих внаслідок удару сягнула 11 осіб, на Дніпропетровщині - 1 поранений



