РФ атакує Україну дронами: у Харкові влучання, є постраждалі
У пʼятницю ввечері, 1 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Атака на Харків
О 20:47 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар ворожим дроном "молния" по місту, деталі зʼясовуються.
О 20:57 зʼявилася інформація, що безпілотник влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. Постраждала дитина.
"25-річна та 35-річна жінки постраждали в Київському районі Харкова внаслідок ворожого прильоту. Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги", - написав голова ОВА Олег Синєгубов о 21:05.
Рух дронів
О 18:09 Чернігівську область попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. А згодом небезпека поширилась на Сумську область.
О 18:48 дрони зафіксували на північному сході від Чернігова, курс - південно-західний.
"Чернігівщина: БПЛА курсом на Остер/Десну/Київщину", - написали Повітряні сили о 19:42.
Згодом загрозу застосування ударних безпілотників оголосили у Київській області, зокрема у Вишгородському районі.
О 20:09 ПС попередили Житомирську та Київську області, зокрема Вишгородський і Бучанський райони про небезпеку застосування ударних ворожих БПЛА.
О 20:40 безпілотники фіксували на північному сході та сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Згодом про загрозу застосування ударних дронів поінформували Харків, Харківський район.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.64Продаж 48.45
- Актуальне
- Важливе