Релігія як інструмент пропаганди: у РФ в храмі Валаамського монастиря з’явилася фреска, на якій військовий із символом Z перев’язує голову українському бійцю

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Попри те, що поруч з солдатами на фресці - образ Спаса Нерукотворного, у ЦПД впевнені, що такі зображення не про милосердя чи братерство.

"Це — не що інше, як просування кремлівської пропаганди через сакральний простір. Храми, ікони, церковні інтер’єри — все працює на виправдання агресії та створення ілюзії "священної місії"", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД попередили, що російська православна церква дедалі активніше долучається до пропаганди війни.

"РПЦ не просто благословляє війну — вона виправдовує насильство, допомагає зняти моральну відповідальність із солдатів і готує суспільство до ще більшого кровопролиття. А для Кремля церква — це вже давно не про духовність. Вона стала ще одним знаряддям для мобілізації та контролю", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.