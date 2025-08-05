Релігія як інструмент пропаганди: у РФ в храмі Валаамського монастиря з’явилася фреска, на якій військовий із символом Z перев’язує голову українському бійцю
У храмі на території Валаамського монастиря, що підпорядкований Російській православній церкві, з’явилася нова фреска, на якій російський солдат із символом Z на рукаві перев’язує голову українському бійцю
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Попри те, що поруч з солдатами на фресці - образ Спаса Нерукотворного, у ЦПД впевнені, що такі зображення не про милосердя чи братерство.
"Це — не що інше, як просування кремлівської пропаганди через сакральний простір. Храми, ікони, церковні інтер’єри — все працює на виправдання агресії та створення ілюзії "священної місії"", - йдеться в повідомленні.
В ЦПД попередили, що російська православна церква дедалі активніше долучається до пропаганди війни.
"РПЦ не просто благословляє війну — вона виправдовує насильство, допомагає зняти моральну відповідальність із солдатів і готує суспільство до ще більшого кровопролиття. А для Кремля церква — це вже давно не про духовність. Вона стала ще одним знаряддям для мобілізації та контролю", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.
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