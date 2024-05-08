РФ активізувала ІПСО про "масовий переїзд українців з ЄС у Росію"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Експерти з ЦПД зафіксували активізацію російської дезінформаційної кампанії про нібито масовий переїзд українців з ЄС у Росію.

"Мовляв, українці нібито розчарувалися в Європі й бачать, що в Росії "жити краще". При цьому ru-пропаганда агітує на користь такого переїзду, запевняючи, буцімто російська держава допоможе їм з адаптацією, житлом і навіть "перевиховає напівбандерівців", - пише ЦПД.

Мета російської ІПСО - просування наративу, що "росіяни й українці – один народ". Пропагандисти хочуть виправдати вторгнення в Україну та воєнні злочини росіян.

"Також цією кампанією росіяни намагаються посіяти розкол між українцями, які залишилися вдома, та тими, що виїхали, щоб у такий спосіб дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити її. Не піддавайтеся маніпуляціям ворога", - йдеться в повідомленні ЦПД.