РФ активізувала ІПСО про "масовий переїзд українців з ЄС у Росію"
Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію щодо буцімто масового переїзду українців з ЄС у РФ
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Експерти з ЦПД зафіксували активізацію російської дезінформаційної кампанії про нібито масовий переїзд українців з ЄС у Росію.
"Мовляв, українці нібито розчарувалися в Європі й бачать, що в Росії "жити краще". При цьому ru-пропаганда агітує на користь такого переїзду, запевняючи, буцімто російська держава допоможе їм з адаптацією, житлом і навіть "перевиховає напівбандерівців", - пише ЦПД.
Мета російської ІПСО - просування наративу, що "росіяни й українці – один народ". Пропагандисти хочуть виправдати вторгнення в Україну та воєнні злочини росіян.
"Також цією кампанією росіяни намагаються посіяти розкол між українцями, які залишилися вдома, та тими, що виїхали, щоб у такий спосіб дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити її. Не піддавайтеся маніпуляціям ворога", - йдеться в повідомленні ЦПД.
- У РФ також заявили, якщо президент Франції Емманюель Макрон відправить війська в Україну, то вони будуть розглядатися російськими військовими як законні цілі.
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