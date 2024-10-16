РФ атакувала Білозерку на Херсонщині: поранено двох жінок

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 17:00 російські війська вкрили вогнем Білозерку. Ворожі удари прийшлися по житловій забудові", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли постраждали жінки 59 та 60 років. Першу госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги.

Другій потерпілій медичну допомогу надали на місці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови.

Тип озброєння, яке застосували окупанти, не уточнюється.