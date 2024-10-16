РФ атакувала Білозерку на Херсонщині: поранено двох жінок
Російська окупаційна армія 16 жовтня обстріляла Білозерку Херсонської області, внаслідок чого дістали поранення дві цивільні жінки
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Близько 17:00 російські війська вкрили вогнем Білозерку. Ворожі удари прийшлися по житловій забудові", - йдеться у повідомленні.
Через обстріли постраждали жінки 59 та 60 років. Першу госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги.
Другій потерпілій медичну допомогу надали на місці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови.
Тип озброєння, яке застосували окупанти, не уточнюється.
- Росіяни минулої доби атакували 15 населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого було поранено 6 людей.
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