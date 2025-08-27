Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
РФ атакувала Чернігів "шахедами": у приватному секторі є постраждалі, сталася пожежа на підприємстві

РФ атакувала Чернігів "шахедами": у приватному секторі є постраждалі, сталася пожежа на підприємстві

Катерина Ганжа
27 серпня, 2025 середа
12:35
Війна з Росією

У середу, 27 серпня, у межах Чернігова впав та вибухнув БПЛА типу Shahed, сталася пожежа на підприємстві. Також зафіксовано вибухи у приватному секторі, є постраждалі

Зміст

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"У межах міста впав та вибухнув шахед! Інформація по пошкодженням уточнюється", - написав Брижинський о 12:00.

Пізніше він уточнив, що внаслідок удару БПЛА сталася пожежа на одному з підприємств міста. 

"Зафіксовано ще один вибух на попередній локації", - написав очільник МВА о 12:08. 

Станом на 12:16 повідомлялося про вибух у приватному секторі та 1 постраждалу людину. 

фото: t.me/bryzynskyi

фото: t.me/bryzynskyi

Вже о 12:20 з’явилася інформація, що постраждали дві жінки. За 10 хвилин повідомлялося, що одну жінку ушпиталили, а інша відмовилась від госпіталізації

  • Ввечері 26 серпня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору. 
