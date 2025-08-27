РФ атакувала Чернігів "шахедами": у приватному секторі є постраждалі, сталася пожежа на підприємстві
У середу, 27 серпня, у межах Чернігова впав та вибухнув БПЛА типу Shahed, сталася пожежа на підприємстві. Також зафіксовано вибухи у приватному секторі, є постраждалі
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
"У межах міста впав та вибухнув шахед! Інформація по пошкодженням уточнюється", - написав Брижинський о 12:00.
Пізніше він уточнив, що внаслідок удару БПЛА сталася пожежа на одному з підприємств міста.
"Зафіксовано ще один вибух на попередній локації", - написав очільник МВА о 12:08.
Станом на 12:16 повідомлялося про вибух у приватному секторі та 1 постраждалу людину.
фото: t.me/bryzynskyi
фото: t.me/bryzynskyi
Вже о 12:20 з’явилася інформація, що постраждали дві жінки. За 10 хвилин повідомлялося, що одну жінку ушпиталили, а інша відмовилась від госпіталізації
- Ввечері 26 серпня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.82Продаж 48.48
- Актуальне
- Важливе