РФ атакувала Кіндійку на Херсонщині: постраждали троє цивільних
Удень, 2 вересня, російська окупаційна армія атакувала Кіндійку Херсонської області, внаслідок чого по медичну допомогу звернулися троє цивільних
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Близько 13:00 російські війська атакували Кіндійку. Під ворожий удар потрапили двоє людей: 56-річна жінка та 60-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що в потерпілих, які самостійно звернулися до лікарні, діагностували вибухові травми та осколкові поранення. Наразі вони під наглядом медиків.
Пізніше до лікарні звернувся ще один житель Кіндійки, який постраждав через російський обстріл, уточнили в ОВА.
"Близько 14:00 унаслідок ворожого удару 52-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення стегна. Потерпілий – під наглядом лікарів", - ідеться у повідомленні.
- Унаслідок обстрілу Кіндійки 14 серпня постраждали двоє людей. У 49-річної жінки та 58-річного чоловіка діагностували контузії, вибухові травми та осколкові поранення.
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