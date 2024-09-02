РФ атакувала Кіндійку на Херсонщині: постраждали троє цивільних

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 13:00 російські війська атакували Кіндійку. Під ворожий удар потрапили двоє людей: 56-річна жінка та 60-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що в потерпілих, які самостійно звернулися до лікарні, діагностували вибухові травми та осколкові поранення. Наразі вони під наглядом медиків.

Пізніше до лікарні звернувся ще один житель Кіндійки, який постраждав через російський обстріл, уточнили в ОВА.

"Близько 14:00 унаслідок ворожого удару 52-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення стегна. Потерпілий – під наглядом лікарів", - ідеться у повідомленні.