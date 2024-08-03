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РФ атакувала критичну інфраструктуру та приватні будинки на Сумщині: двоє постраждалих

Катерина Єсікова
3 серпня, 2024 субота
09:51
Війна з Росією Вибух

Протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала 124 удари по території Сумської області. Унаслідок цього постраждали дві людини

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Про це повідомляють Сумська ОВА та Національна поліція України.

Зазначається, що окупанти вчора скинули вибуховий пристрій із безпілотника в Новослобідській громаді, а також здійснили атаку FPV-дронами. Внаслідок цього поранення отримали двоє цивільних.

У поліції уточнили, що через атаку пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.

  • Уранці суботи, 3 серпня, у Харкові пролунали гучні вибухи. Російські окупаційні війська атакували близьке передмістя.
Теги:
російська армія
Сумщина
поліція
безпілотник
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