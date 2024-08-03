РФ атакувала критичну інфраструктуру та приватні будинки на Сумщині: двоє постраждалих

Про це повідомляють Сумська ОВА та Національна поліція України.

Зазначається, що окупанти вчора скинули вибуховий пристрій із безпілотника в Новослобідській громаді, а також здійснили атаку FPV-дронами. Внаслідок цього поранення отримали двоє цивільних.

У поліції уточнили, що через атаку пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.