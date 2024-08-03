РФ атакувала критичну інфраструктуру та приватні будинки на Сумщині: двоє постраждалих
Протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала 124 удари по території Сумської області. Унаслідок цього постраждали дві людини
Про це повідомляють Сумська ОВА та Національна поліція України.
Зазначається, що окупанти вчора скинули вибуховий пристрій із безпілотника в Новослобідській громаді, а також здійснили атаку FPV-дронами. Внаслідок цього поранення отримали двоє цивільних.
У поліції уточнили, що через атаку пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.
- Уранці суботи, 3 серпня, у Харкові пролунали гучні вибухи. Російські окупаційні війська атакували близьке передмістя.
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