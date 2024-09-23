РФ атакувала Нікопольщину дронами й артилерією: постраждав чоловік
Російська окупаційна армія протягом дня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Поранено цивільного
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Після тихої ночі ворог увесь день атакував Нікопольщину. Два десятки разів дронами-камікадзе. Били й важкою артилерією. Цілили по райцентру, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах", - написав він.
За даними чиновника, в Нікополі постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували з рваними ранами обличчя. Стан потерпілого середньої тяжкості.
"У районі пошкоджена інфраструктура. Сталося декілька пожеж. Горіли приватні будинки, навіс, гараж. Усього понівечені понад десять приватних осель, садовий будинок, п’ять господарських споруд, декілька парників. А ще – чотири легкові автомобілі, два газогони й три лінії електропередачі. Побитий й автогрейдер", - поінформував Лисак.
- 21 вересня російські окупанти поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій були люди. Унаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка та 25-річна жінка.
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