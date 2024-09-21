У Нікополі росіяни вбили дроном жінку й дитину в автівці
У суботу, 21 вересня, внаслідок російської атаки по Нікополю на Дніпропетровщині загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка. Також серед поранених є 4-річна дитина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, російські окупанти поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій були люди. У результаті атаки загинули 12-річна дівчинка та 25-річна жінка.
Крім того, двоє людей отримали поранення - 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.
"Потерпілі госпіталізовані. Дитина - "важка". Обом надають всю необхідну меддопомогу", - написав Лисак.
- Уночі суботи, 21 вересня, російські окупанти здійснили атаку на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Унаслідок влучань загинули 3 людини, ще троє зазнали поранень.
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