У Нікополі росіяни вбили дроном жінку й дитину в автівці

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російські окупанти поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій були люди. У результаті атаки загинули 12-річна дівчинка та 25-річна жінка.

Крім того, двоє людей отримали поранення - 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.

"Потерпілі госпіталізовані. Дитина - "важка". Обом надають всю необхідну меддопомогу", - написав Лисак.