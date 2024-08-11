РФ атакувала об'єкти інфраструктури Сумського району
У неділю, 11 серпня, російська окупаційна армія завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району
Про це повідомляє Сумська ОВА.
За даними ОВА, ворог завдав ракетно-авіаційний удар по об'єктах інфраструктури Сумського району. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.
"Проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюють. Бережіть себе та своїх рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що в адміністрації не зазначили інформації щодо постраждалих.
-
7 серпня у Сумській області оголосили примусову евакуацію населення п'яти громад - 23 населених пунктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе