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РФ атакувала об'єкти інфраструктури Сумського району

Катерина Єсікова
11 серпня, 2024 неділя
20:21
Війна з Росією Вибух

У неділю, 11 серпня, російська окупаційна армія завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району

Зміст

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За даними ОВА, ворог завдав ракетно-авіаційний удар по об'єктах інфраструктури Сумського району. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.

"Проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюють. Бережіть себе та своїх рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в адміністрації не зазначили інформації щодо постраждалих.

  • 7 серпня у Сумській області оголосили примусову евакуацію населення п'яти громад - 23 населених пунктів.

Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
ракетний удар
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