РФ атакувала об'єкти інфраструктури Сумського району

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За даними ОВА, ворог завдав ракетно-авіаційний удар по об'єктах інфраструктури Сумського району. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.

"Проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюють. Бережіть себе та своїх рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в адміністрації не зазначили інформації щодо постраждалих.