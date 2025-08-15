РФ атакувала поліцейську автівку у Святогірську: загинули двоє правоохоронців

Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

Зазначається, що атака відбулася близько 04:45, коли правоохоронці були на чергуванні.

"Автомобіль, на якому рухалися правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл. Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліціянт-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш", - ідеться у повідомленні.

41-річний Роман Пеньков, уродженець Райгородка, служив дільничним офіцером. У нього залишилися батьки, дружина та 7-річна донька.

29-річний Валентин Гавриш, родом із Новоселівки, працював у поліції з 2019 року, останні роки — водієм у підрозділі поліції охорони.