РФ атакувала поліцейську автівку у Святогірську: загинули двоє правоохоронців
15 серпня у Святогірську Донецької області російська окупаційна армія атакувала поліцейську автівку, внаслідок чого загинули правоохоронці
Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.
Зазначається, що атака відбулася близько 04:45, коли правоохоронці були на чергуванні.
"Автомобіль, на якому рухалися правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл. Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліціянт-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш", - ідеться у повідомленні.
41-річний Роман Пеньков, уродженець Райгородка, служив дільничним офіцером. У нього залишилися батьки, дружина та 7-річна донька.
29-річний Валентин Гавриш, родом із Новоселівки, працював у поліції з 2019 року, останні роки — водієм у підрозділі поліції охорони.
- Днями РФ атакувала FPV-дроном поліцейську автівку біля Куп’янська, внаслідок чого було поранено чотирьох правоохоронців.
