РФ атакувала Україну в ніч на 4 листопада: на Дніпровщині загинула жінка, серед поранених - діти

РФ атакувала Україну в ніч на 4 листопада: на Дніпровщині загинула жінка, серед поранених - діти

Марія Науменко
4 листопада, 2025 вiвторок
08:02
Війна з Росією Наслідки атаки на Дніпровщину

У ніч на вівторок, 4 листопада, російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами, на Дніпровщині загинула жінка, п'ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані

Зміст

Дніпровщина

За словами голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, росіяни атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БПЛА. 

"Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих", - написав Гайваненко. 

Він уточнив, що зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. 

Голова ОВА також додав, що ворог влучив безпілотником і по Павлограду, пошкоджена інфраструктура.

Чернігівщина

Голова Новгород-Сіверської РВА Олександр Сілеверстов поінформував, що внаслідок атаки двох ударних БПЛА по типу "Герань-2" по центральній частині міста пошкоджень зазнала цивільна забудова. Він зазначив, що інформація про ступінь пошкоджень та постраждалих уточнюється. 

Рух БПЛА 

За повідомленням Повітряні сили ЗС України станом на 00:20: 

  • БПЛА на Харківщині рухалися в напрямку на/повз Слобожанське;
  • БПЛА на Дніпровщині в напрямку Павлограда, Юріївки зі сходу;
  • БПЛА на півдні Одещини, курс — західний (вектор - н.п.Катлабуг).

О 00:22 дрони фіксували на західних околицях м.Запоріжжя, курс — північно-західний.

О 00:26 БПЛА рухались в напрямку Ізмаїла (Одещина) з північного сходу.

О 00:32  нові групи дронів помітили на північному сході Харківщини, курс — південно-східний.

Оновлення станом на 01:07: 

  • БПЛА через Харківщину з північного сходу в південному та південно-східному напрямку (на/повз Златопіль/Слобожанське);
  • БПЛА на північному сході Дніпровщини, в районі Павлограду, Юріївки, Тернівки.

О 01:21  БПЛА на Чернігівщині пролітали повз Сновськ на заході в південному напрямку.

Оновлення станом на 01:50:

  • БПЛА  на східній межі Запорізької області і Дніпровщини;
  • БПЛА на Чернігівщині на північному сході Чернігівщини, курс — південно-західний та між Сновськом і Седневом постійно змінює напрямок руху;
  • БПЛА на Харківщині повз Сахновщину в напрямку Дніпровщини та повз Богодухів в південному напрямку.

О 02:22 безпілотники летіли на/повз Павлоград з півночі.

О 02:26  БПЛА помітили в акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини.

О 02:43 дрони рухались в напрямку Ізмаїла (Одещина) з північного сходу.

О 03:05 БПЛА на півночі Харківщини летіли на/повз Золочів з північного заходу.

Водночас безпілотники рухались в напрямку м.Запоріжжя зі сходу.

О 03:13  БПЛА рухались в напрямку Харкова з північного сходу. Дрони продовжили рух у цьому напрямку о 03:28.

О 04:43 нові групи БПЛА зафіксували на північному сході Харківщини, курс — південно-східний.

О 04:44 ворожий розвідувальний БПЛА рухався в напрямку м.Дніпро з півдня. Залучено засоби для збиття.

О 04:58  БПЛА з півдня Сумщини рухались на Полтавщину.

Новина доповнюється...

  • У деяких районах Запорізької області на прохання військових посилили комендантську годину: відтепер вона триватиме 9 годин.
Автор Віталій Бесараб
1 листопада, 2025 субота
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
Автор Катерина Ганжа
3 листопада, 2025 понедiлок
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
Рустем Умєров
Автор Анатолій Буряк
2 листопада, 2025 неділя
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
08:08
Ексклюзив
Карта бойових дій
Окупанти обрали нову тактику у Покровську, - військовий експерт Лакійчук
08:02
OPINION
блог Наталки Іщенко
Мобілізація. Декілька ключових тез без висновків
07:41
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4-го туру
07:38
Аналітика
Три тисячі кілометрів популізму: як Зеленський шість років "безкоштовно" роздає бонуси коштом бюджету. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Відстрочки і всі нюанси, пов'язані зі змінами після 5 листопада: детальне роз'яснення юристки
07:27
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 42 артсистеми та 840 військових
06:47
У Росії зростає дефіцит лікарів та медперсоналу, - Служба зовнішньої розвідки
06:33
Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську
00:39
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Але вони дуже погано з нами поводяться": Трамп висловив сумнів, що США розвʼяжуть війну проти Венесуели
2025, понедiлок
3 листопада
23:58
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, – міністр оборони Крозетто
23:36
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Голова Антикорупційної ради при Міноборони Гудименко: збираємо дані про Fire Point, якщо підтвердиться лобіювання контрактів - це буде злочин
23:32
Марія Захарова
"Італія рухне вся": Рим викликав посла РФ після заяви Захарової про обвал вежі та допомогу Україні
23:04
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбувся 151 бій, 57 - на Покровському напрямку
23:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний
22:46
Адвокат та колишній військовий ЗСУ Масі Найєм
"Складно знайти справедливість": адвокат і військовий Масі Найєм заявив, що його звільнили зі служби
22:23
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
"Є кілька різних розмов": Зеленський спростував існування 12-пунктового плану про завершення війни
22:07
Ексклюзив
Карта бойових дій
"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
21:34
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний
21:20
ППО ЗСУ
В Україні готують нові контракти для військових: Шмигаль розповів деталі
21:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
20:54
комендантська година
У Запорізькій області посилили комендантську годину
20:31
Казино
У TikTok заблокували 47 користувачів, які незаконно рекламували азартні ігри
20:21
електроенергія, графіки відключень
В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
20:10
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Карпати" перемогли ЛНЗ, "Полісся" і "Металіст 1925" зіграли внічию: результати усіх матчів 11-го туру УПЛ
20:07
OPINION
блог
Реалізм неможливого
20:02
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
19:49
Зеленський
До кінця листопада Україна може почати виробляти до 800 БПЛА-перехоплювачів на добу, – Зеленський
19:46
Ексклюзив
Ілля Несходовський
"Паралель з незалежністю НАБУ та САП": аналітик Несходовський переконаний, що нову "Зимову підтримку" відкотять під тиском партнерів
19:42
Володимир Зеленський
"Ворог успіху не мав за останні дні": Зеленський заявив, що близько 30% бойових дій відбуваються в Покровську
19:16
ДБР розслідує загибель і поранення військових через ворожий обстріл на Дніпровщині
19:10
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Прорив": у Китаї оцінили останню зустріч Трампа й Сі
19:02
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
18:40
Покровськ
ЗСУ зупинили просування росіян на півночі Покровська і не допустили перерізання дороги на Родинське
18:38
Ядерні випробування Трампа: ЗМІ пишуть, США планують запустити міжконтинентальну ракету 5-6 листопада
18:32
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Донбас - це пояс фортець, який тримає за собою доступ вглиб країни, - нацгвардієць Іллєнко
18:12
Аналітика
Укрзалізниця, вагон
Квитки мали би бути у 3,5 раза дорожчі: чому УЗ потребує бюджетного фінансування і як "3000 км безкоштовно" може їй зашкодити
18:07
Приставили до обличчя військового ніж і викрутку та обікрали: у Києві затримали двох підозрюваних
18:00
OPINION
Для Путіна брехня — єдиний вихід
17:44
Михайло Борисович Резнік
Помер президент асоціації Укравтопром Михайло Резнік
17:43
вежа Торре-дей-Конті
У Римі поблизу Колізею частково обвалилася старовинна вежа, є постраждалі
Більше новин
