РФ атакувала Україну в ніч на 4 листопада: на Дніпровщині загинула жінка, серед поранених - діти

Дніпровщина

За словами голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, росіяни атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БПЛА.

"Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих", - написав Гайваненко.

Він уточнив, що зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель.

Голова ОВА також додав, що ворог влучив безпілотником і по Павлограду, пошкоджена інфраструктура.

Чернігівщина

Голова Новгород-Сіверської РВА Олександр Сілеверстов поінформував , що внаслідок атаки двох ударних БПЛА по типу "Герань-2" по центральній частині міста пошкоджень зазнала цивільна забудова. Він зазначив, що інформація про ступінь пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Рух БПЛА

За повідомленням Повітряні сили ЗС України станом на 00:20:

БПЛА на Харківщині рухалися в напрямку на/повз Слобожанське;

БПЛА на Дніпровщині в напрямку Павлограда, Юріївки зі сходу;

БПЛА на півдні Одещини, курс — західний (вектор - н.п.Катлабуг).

О 00:22 дрони фіксували на західних околицях м.Запоріжжя, курс — північно-західний.

О 00:26 БПЛА рухались в напрямку Ізмаїла (Одещина) з північного сходу.

О 00:32 нові групи дронів помітили на північному сході Харківщини, курс — південно-східний.

Оновлення станом на 01:07:

БПЛА через Харківщину з північного сходу в південному та південно-східному напрямку (на/повз Златопіль/Слобожанське);

БПЛА на північному сході Дніпровщини, в районі Павлограду, Юріївки, Тернівки.

О 01:21 БПЛА на Чернігівщині пролітали повз Сновськ на заході в південному напрямку.

Оновлення станом на 01:50:

БПЛА на східній межі Запорізької області і Дніпровщини;

БПЛА на Чернігівщині на північному сході Чернігівщини, курс — південно-західний та між Сновськом і Седневом постійно змінює напрямок руху;

БПЛА на Харківщині повз Сахновщину в напрямку Дніпровщини та повз Богодухів в південному напрямку.

О 02:22 безпілотники летіли на/повз Павлоград з півночі.

О 02:26 БПЛА помітили в акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини.

О 02:43 дрони рухались в напрямку Ізмаїла (Одещина) з північного сходу.

О 03:05 БПЛА на півночі Харківщини летіли на/повз Золочів з північного заходу.

Водночас безпілотники рухались в напрямку м.Запоріжжя зі сходу.

О 03:13 БПЛА рухались в напрямку Харкова з північного сходу. Дрони продовжили рух у цьому напрямку о 03:28.

О 04:43 нові групи БПЛА зафіксували на північному сході Харківщини, курс — південно-східний.

О 04:44 ворожий розвідувальний БПЛА рухався в напрямку м.Дніпро з півдня. Залучено засоби для збиття.

О 04:58 БПЛА з півдня Сумщини рухались на Полтавщину.

Новина доповнюється...