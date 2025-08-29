РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
Російська окупаційна армія 29 серпня атакувала безпілотником відділення Нової пошти в Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинула людина
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Ворог поцілив безпілотником у відділення Нової пошти. Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину", - написав він.
"Остаточний обсяг пошкоджень встановлюємо", - додав чиновник.
- Раніше цього дня РФ на Херсонщині атакувала дроном цивільний автомобіль, унаслідок чого дістали поранення чоловік і 22-річна вагітна дівчина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе