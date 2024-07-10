РФ атакувала Вознесенськ на Миколаївщині, є поранені
Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені", - написав він і пообіцяв оприлюднити деталі згодом.
О 14:33 в області оголошували повітряну тривогу. О 15:05 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Миколаївщину.
Своєю чергою Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що в бік Вознесенська летіла керована авіаційна ракета.
- У ніч на 9 липня у Миколаївській області російські війська влучили балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству, унаслідок чого постраждали працівники.
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