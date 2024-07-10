РФ атакувала Вознесенськ на Миколаївщині, є поранені

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені", - написав він і пообіцяв оприлюднити деталі згодом.

О 14:33 в області оголошували повітряну тривогу. О 15:05 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Миколаївщину.

Своєю чергою Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що в бік Вознесенська летіла керована авіаційна ракета.