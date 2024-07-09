Війська РФ вночі влучили балістикою по сільгоспгосподарству на Миколаївщині: поранено двох людей
Уночі вівторка, 9 липня, у Миколаївській області російські війська влучили балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству, унаслідок чого постраждали працівники
Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що окупанти завдали удару по Баштанському району о 00:13. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі.
За даними ОВА, уламкові поранення отримали працівники підприємства - чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Також у Баштанському районі увечері 8 липня внаслідок падіння уламків збитого російського розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.
- Водночас цієї ж ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів. ППО нібито збила 38 БПЛА. В одному з районів Ростовської області загорілися трансформатори на електропідстанції, а під Волгоградом горить нафтобаза.
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