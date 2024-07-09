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Війська РФ вночі влучили балістикою по сільгоспгосподарству на Миколаївщині: поранено двох людей

9 липня, 2024 вiвторок
08:53
Війна з Росією Миколаївщина обстріл

Уночі вівторка, 9 липня, у Миколаївській області російські війська влучили балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству, унаслідок чого постраждали працівники

Зміст

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що окупанти завдали удару по Баштанському району о 00:13. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі.

За даними ОВА, уламкові поранення отримали працівники підприємства - чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також у Баштанському районі увечері 8 липня внаслідок падіння уламків збитого російського розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.

  • Водночас цієї ж ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів. ППО нібито збила 38 БПЛА. В одному з районів Ростовської області загорілися трансформатори на електропідстанції, а під Волгоградом горить нафтобаза.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Миколаївщина
ракетний удар
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