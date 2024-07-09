Війська РФ вночі влучили балістикою по сільгоспгосподарству на Миколаївщині: поранено двох людей

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що окупанти завдали удару по Баштанському району о 00:13. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі.

За даними ОВА, уламкові поранення отримали працівники підприємства - чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також у Баштанському районі увечері 8 липня внаслідок падіння уламків збитого російського розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.