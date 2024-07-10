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РФ атакувала з артилерії Нікополь: є загиблий, троє поранених

10 липня, 2024 середа
09:51
Війна з Росією Дим, пошкодження

Російська окупаційна армія обстріляла з артилерійських систем Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинув чоловік, троє постраждалих

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що через удар загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення - чоловіки та жінка. 

"Це наслідки російського артобстрілу. У місті виникло  кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто", - додав Лисак.

  • Вночі російсько-окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Вибухи, зокрема, лунали на Рівненщині. Там поцілили в енергооб'єкт.
  • Також ворог запустив ракети по портовій інфраструктурі Одеської області. Унаслідок цього загинули два чоловіки, є поранений.
  • Сили протиповітряної оборони знищили 14 БПЛА.

Теги:
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
ракетний удар
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