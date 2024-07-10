РФ атакувала з артилерії Нікополь: є загиблий, троє поранених

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що через удар загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення - чоловіки та жінка.

"Це наслідки російського артобстрілу. У місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто", - додав Лисак.