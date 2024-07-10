РФ атакувала з артилерії Нікополь: є загиблий, троє поранених
Російська окупаційна армія обстріляла з артилерійських систем Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинув чоловік, троє постраждалих
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що через удар загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення - чоловіки та жінка.
"Це наслідки російського артобстрілу. У місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто", - додав Лисак.
- Вночі російсько-окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Вибухи, зокрема, лунали на Рівненщині. Там поцілили в енергооб'єкт.
- Також ворог запустив ракети по портовій інфраструктурі Одеської області. Унаслідок цього загинули два чоловіки, є поранений.
- Сили протиповітряної оборони знищили 14 БПЛА.
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