РФ атакувала зернову інфраструктуру Сумщини: поранено трьох працівників підприємства
Удень 23 серпня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по зерновій інфраструктурі Сумщини, внаслідок чого дістали поранення цивільні
Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.
"За даними слідства, 23 серпня близько 12:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі Степанівської громади Сумського району та м. Глухів Шосткинського району. Троє працівників сільськогосподарського підприємства отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: t.me/prokuraturasumy
- РФ 22 серпня скинула на цивільну інфраструктуру Сумщини два КАБи. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще одна жінка дістала поранення.
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