РФ готує провокацію проти України щодо нібито незаконного обігу західної зброї в Африці, - ГУР

Про це пише ГУР.

Зазначається, що Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

"Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнер" під час війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Так, метою цього є дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

Крім цього, РФ наголошуватиме на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія воює в Україні.

"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - додали в розвідці.