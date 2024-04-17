РФ готує провокацію проти України щодо нібито незаконного обігу західної зброї в Африці, - ГУР
Російські спецслужби служби готують чергову інформаційну спецоперацію проти України. Вона буде пов'язана із нібито незаконним обігом західної зброї в Африці
Про це пише ГУР.
Зазначається, що Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.
"Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнер" під час війни в Україні", - йдеться у повідомленні.
Так, метою цього є дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.
Крім цього, РФ наголошуватиме на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія воює в Україні.
"Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі", - додали в розвідці.
- 15 квітня стало відомо, що пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито перешкоджають евакуації цивільних, аби сповільнити наступ російських військ на Часів Яр.
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