Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко

Євген Козярін
26 вересня, 2025 п'ятниця
18:59
Війна з Росією Мусієнко

Ознак того, що російські підрозділи можуть просунутись на кілька десятків кілометрів вглиб Дніпровщини сьогодні не складається зовсім

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

"Особливо загрозливий напрямок Новопавлівський, якщо ми говоримо, це саме стик трьох областей Дніпропетровської, Запорізької і Донецької, де ворог намагається просуватися. Саме на цей напрямок було перекинуто додаткові підрозділи, особливо морської піхоти противника, зокрема з Курщини, де ворог проводив наступальні дії раніше, але вимушений був відійти і рештки цих підрозділів були перекинути якраз з метою розширення наступальних дій на Дніпровщині", - розповів він.

Військовий перелічив завдання, які ставить ворог на Дніпропетровщині.

"Це перешкоджання логістиці нашому угрупуванню, яке діє, зокрема, на Покровському напрямку, розширення так званої сірої зони і, відповідно, є ще інформаційно-пропагандистські цілі. Мета - продемонструвати картинку, що російські війська просуваються далі. Тобто зрозуміло, що однією із цілей наступу противника безпосередньо на сході є забезпечення певного контролю над окремими районами Дніпропетровщини", - сказав Мусієнко.

Він наголосив, що цьому зараз протидіють наші підрозділи - досить активно зазнають втрат російські війська.

"Вони мали певні успіхи, але можу сказати, що в основному, скажімо, російські війська діють в так званій сірій зоні, де постійно тривають бойові дії, десь вдається противнику просунутися і десь, скажімо, зайняти певні позиції, десь нам - і в тому числі витіснити російські війська. Там тривають активні бойові дії, але можу сказати найголовніше, що якихось ознак того, що російські підрозділи можуть просунутись на оперативну глибину, тобто на кілька десятків кілометрів одразу в глиб Дніпропетровщини сьогодні там не складається зовсім", - розповів військовий.

Мусієнко розказав про характер боїв на напрямку.

"Противник зазнає значних втрат і боротьба йде в основному в межах цієї так званої kill zone 30-кілометрової, де ми постійно атакуємо ворога, де ми так само маємо теж обмежений простір дій через те, що ворог діє своїми дронами і своїми силами. І тому ось така ситуація наразі там складається", - підсумував він.

  • Раніше речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі Еспресо заявив, що на Дніпровщині дії росіян - це скоріше просто спроба зчинити тиск та відтягати певну частину Сил оборони.
  • Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Новопавлівському напрямку динамічна, а мета росіян - лише декларувати там свою присутність.
Теги:
ЗСУ
Дніпропетровщина
Великий ефір Василя Зими
Військові новини
територіальна оборона
