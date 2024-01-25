Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Падіння Іл-76: до моргу доставили 5 тіл, на борту мали перебувати російські VIP-персони, - Юсов
Оновлено

Падіння Іл-76: до моргу доставили 5 тіл, на борту мали перебувати російські VIP-персони, - Юсов

25 січня, 2024 четвер
14:00
Війна з Росією Андрій Юсов

На борту Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області, повинні були бути високопосадовці РФ, проте в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише "Радіо Свобода".

За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася", - каже Юсов.

Крім цього, російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака. Юсов також наголосив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

РФ могла використовувати українських військовополонених як живий щит для перевезення зброї

"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки - це АН-26 і АН-72 в просторі поруч з ІЛом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення", - вважають у розвідці.

Юсов наголосив, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну.

У розвідці припускають, що Росія могла сама збити літак. За його словами, наприклад, російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак - це одна з версій.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. 

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки. 

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. 

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. 

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

Теги:
Росія
зброя
російська армія
полонені
ГУР
втрати окупантів
Читайте також:
Аз воздам
Автор Роман Яворський
25 січня, 2024 четвер
Зброя помсти: що відомо про український дрон, який летить на 1000 км
На фото: Катерина Соляр
22 січня, 2024 понедiлок
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
Полонені, російська армія
24 січня, 2024 середа
В Україні відкриють третій табір для російських військовополонених
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 січня
15:11
Рустем Умєров
Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, - Умєров
14:57
На фото: Книга Вано Крюґера "Розчахнута квітка"
Твір номінанта на Шевченківську премію - 2024 розкритикували за аналіз текстів пісень російських співаків
14:53
НБУ
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%. Регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні
14:52
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Світ розуміє, що це провокація РФ: ексголовний військовий прокурор України Чумак про падіння Іл-76
14:42
Даяна Ястремська
Australian Open: українська тенісистка Ястремська не змогла вийти до фіналу
14:31
Герман Галущенко
Україна планує влітку чи восени розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів
14:06
Ярослав Юрчишин
У Раді мають намір з'ясувати, чи ефективним було використання держкоштів на інформаційну політику у 2022-23 рр.
14:06
OPINION
Єгор Чечеринда
Що не так з ворожим Іл-76?
13:46
На фото: GUNS N' ROSES
GUNS N' ROSES випустили кліп на пісню The General, створений ШІ
13:38
ПАРЄ
ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином
13:26
Начальника окупаційної поліції Бердянська засудили до 15 років тюрми
13:25
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві
До Києва з робочим візитом приїхав глава МЗС Литви
13:16
граната
РФ почала використовувати новий вид гранат з отруйними речовинами
13:15
Ігор Гіркін Стрєлков
У Росії терориста Гіркіна засудили до 4 років колонії за "заклики до екстремізму в інтернеті"
13:14
Номінантки на премію Портрети сестринства
Редакція міжнародного журналу Sestry.eu відзначить премією "Портрети сестринства" польку та українку
13:09
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу
13:06
Дмитро Лубінець
"Жодних ознак, що в літаку була велика кількість людей": Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста з приводу падіння Іл-76
13:04
Єгор Чернєв
У Раді запропонували запровадити базову військову службу для всіх громадян віком до 25 років
13:01
Невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета
У Кривому Розі невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета: поліція відкрила кримінальне провадження
12:47
співачка RAYE
BRIT Awards 2024 оголосила номінантів: співачка RAYE претендує на перемогу в 7 категоріях, що є рекордом в історії премії
12:47
Путін
Британська розвідка назвала головну проблему Путіна напередодні виборів у РФ
12:45
Тарас Кремінь
Кремінь розповів, де фіксують найбільше порушень мовних прав українців
12:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Давос
Від політичного неофіта до лідера країни, яка воює, - журналіст Руденко про еволюцію Зеленського
12:24
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 25 січня
12:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що Трамп означатиме для НАТО та питання без відповідей навколо Іл-76. Акценти світових ЗМІ 25 січня
12:06
Оновлено
Нафтогаз
Нафтогаз заявив про кібератаку, а Укрпошта й Укртрансбезпека – про технічний збій
12:01
OPINION
Ірина Федорів
Ті, хто дерибанив Біличанський ліс, позиваються до суду
11:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
11:52
Ексклюзив
ВПО
Якщо українці виїдуть за кордон або під окупацію після припинення виплат переселенцям, то ми матимемо демографічну катастрофу, - Асоціація молодих ВПО
11:51
Болгарія
У Болгарії планують передати державі російський турцентр на узбережжі Чорного моря
11:40
полонені окупанти
Падіння Іл-76: у Росії заявили, що продовжать роботу з обміну полоненими
11:35
На фото: Таня Пренткович
Блогерка Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ"
11:28
Оновлено
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76. У Кремлі відреагували
11:19
Місце катастрофи російського літака Іл-76
СБУ відкрила кримінальне провадження через катастрофу Іл-76
11:13
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У ЄС викиди вуглецю зменшилися до рівня 1960-х років, - дослідження
11:13
Оновлено
війна з росією пожежа безпілотник ППО
У Краснодарському краї РФ БПЛА атакували нафтобазу, це спецоперація СБУ
11:07
коронавірус тест
ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень до лікарень потрапили понад 4,7 тис. українців
11:06
PR
Унікальна прем'єра. Вмикай мультфільм Disney "Бажання" онлайн на SWEET.TV
10:53
Сергій Рожок
На війні проти окупантів загинув футболіст Сергій Рожок
10:48
TikTok
TikTok тестує завантаження 30-хвилинних відео, як на YouTube
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV