РФ може застосувати від 200 до 300 засобів ураження, щоб атакувати українські АЕС, - Defense Express

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту. Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад 100 літальних апаратів різних типів. Тобто, будуть летіти й дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу “Кинджал”. І тут важливо розуміти одну річ, що будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була", - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що система ППО та ПРО України може не впоратись з російською атакою на АЕС.

"Оскільки завжди є питання щодо заряджених ракет в ЗРК та й самою кількості систем ППО. І це, якщо навіть виділити на кожну нашу АЕС по одній системі Patriot, а до нього теж потрібні системи прикриття. Попри це все, через кількість засобів ураження, які може використати ворог, системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати. Тому, є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС", - додав він.