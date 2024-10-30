РФ обстріляла Куп'янськ і район: загинула людина, серед поранених – двоє правоохоронців
Російська окупаційна армія 30 жовтня атакувала Куп'янськ і село Кучерівка Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 4 особи дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Згідно з повідомленням, загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.
"Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено службове авто поліції. Двоє правоохоронців дістали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка", - розповіли в ОВА.
Там зазначили, що постраждалу жінку госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.
Пізніше в ОВА поінформували про ще один обстріл Куп'янського району. Цього разу під приціл окупантів потрапило село Кучерівка.
"Унаслідок влучань загинув 42-річний місцевий житель. Ще один чоловік зазнав осколкових поранень і був ушпиталений", - ідеться у повідомленні.
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