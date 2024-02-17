РФ обстріляла Сумщину з мінометів: попередньо, один загиблий і поранений
17 лютого росіяни з мінометів обстріляли село у Хотінській громаді. Попередньо, один чоловік загинув, ще одна людина дістала поранення
Про це повідомляє Сумська ОДА.
"Сьогодні, 17 лютого о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді. Зафіксовано 11 вибухів! - йдеться у повідомленні.
Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина дістала поранення. Пошкоджено приватні будинки й будівля ферми.
- Уранці суботи, 17 лютого, російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у автомобіль мирних мешканців.
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